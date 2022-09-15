Merdan Yanardağ'dan Osmanlı'ya iğrenç sözler! "Korkak, uçkuru gevşek"

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı Devleti'ni hedef alan açıklamalarına ülkede deprem etkisi yaratmış, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Sen Osmanlı hakkında konuşacak hadde sahip değilsin" tepkisi almıştı. CHP'nin Osmanlı'ya olan nefreti bitmedi, bu defa Tele1 ekranlaarında Merdan Yanardağ'dan skandal bir "sözde" şiire yer verildi. Kanalda katıldığı canlı yayında, konuşan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Osmanlı hakkında 'kaltak, uçkuru gevşek' gibi iğrenç sözler sarf etti.

ŞİİRİN ARKASINA SAKLANDI

Sözde şiirlerde geçen cümleleri sıraladığını söyleyen Yanardağ şu ifadelere yer verdi: "16. yüzyıldaki bir halk şiiri vardır. Şalvarı şaltak Osmanlı, eğeri kaltak Osmanlı, ekmede biçmede yok, yemede ortak Osmanlı. Buradaki kaltak, eğer biçimidir. Bugünkü anlamında değildir. Uçkuru gevşek Osmanlı demek. Halk şiiri bunlar... Milletin iradesine 600 yıl el koymuş bir hanedanlığın böylesine cansiperane savunulması anlaşılır gibi değil."