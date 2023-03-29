Merdan Yanardağ'dan pes dedirten sözler! Kılıçdaroğlu, peygamber soyundan geliyormuş

CHP'ye yakınlığı ile bilinen TELE 1 kanalından pes dedirten sözler kullanıldı. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Yanardağ, Kılıçdaroğlu'nun ailesinin Osmanlı'da önemli görevler üstlendiğini ifade ederek peygamber soyundan geldiğini ifade etti.

"PEYGAMBER SOYUNDAN GELEN BİRİ"

Yanardağ şunları söyledi: "Konyalılara hemşehrilerim diye seslendi. Biliyorsunuz Akşehir kendi soyunun geldiği Osmanlı'dan kalan secerelere göre, İstanbul Müftülüğü'nde de Kılıçdaroğlu'nun seceresi var. Çünkü ailesi Osmanlı'da önemli görevler üstlenmiş bir aile. Osmanlı'da kadılık yapmış, çeşitli görevlerde bulunmuş ve Peygamber soyundan geldikleri secereyle kayıtlı. Yani karşımızda aslında Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan gelen, Seyid kabul edilen Osmanlı'nın orjinal belgelerinde de kayıt altına alınmış biri."