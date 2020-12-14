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Merdan Yanardağ'ın testi pozitif çıktı, hastaneye yatırıldı

Gazeteci Merdan Yanardağ, koronavirüs testini pozitif çıktığını ifade ederek hastaneye yatacağını açıkladı.

Merdan Yanardağ'ın testi pozitif çıktı, hastaneye yatırıldı

Koronavirüs salgını ülkemizde devam ederken bir gazeteci daha salgına yakalandı. TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve bugün hastaneye yattığını ifade etti.

Yanardağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dostlarıma, izleyicilerimize ve okurlarıma (belki kamuoyuna da) bir açıklama yapmam gerekiyor. Kovid-19 testim pozitif çıktı.. Bugün hastaneye yatıyorum. Umarım atlatacağım. Sevgiyle, saygıyla duyururum."

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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