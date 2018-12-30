Merdiven altı estetik artıyor

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, insan sağlığını hiçe sayarak sahte uzmanlık dalları ile kendilerini pazarlayan kişilere karşı dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Toplumda estetik cerrahi ile medikal estetik uygulamaların hâlâ birbirine karıştırıldığını belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, insan sağlığını hiçe sayarak sahte uzmanlık dalları ile kendilerini pazarlayan kişilere karşı dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Mesut Özcan, "Estetik plastik cerrahlar haricinde doktor bile olmayan bazı kişilerin estetik uygulama yaptığını duyuyoruz. Estetik cerrahi uygulamalar yani ameliyatlar ise 6 yıllık tıp eğitimi sonrasında ek 6 yıl plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlık eğitimini tamamlayan uzmanlarca icra edilebilir. Medikal estetik adıyla anılan botoks, dolgu gibi uygulamalar, estetik plastik cerrahi uzmanları, dermatologlar ya da kanunen yetkili özel eğitim almış doktorlar tarafından yapılabilir. Kanunen netleştirilmiş doktor kontrolünde olması gereken işlemlerin, tıbbi eğitimi olmayan kişilerce yapılıyor olması kişinin sağlığını ciddi şekilde tehlikeye sokmaktadır. Kişilerin bütçesini zorlamamak adına sağlığını tehlikeye attığı gayrisıhhi şartlarda yapılan işlemler kötü sonuçlar doğuruyor" dedi.

Hekim dahi olmayan kişilerce gerçekleştirilen estetik uygulamalardan mağdur olan kişilerin her şeye rağmen kanuni haklarını arayabileceğini dile getiren Özcan, "Mağdurların "sahte uzman" hakkında savcılık ve bakanlığa suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kanun nezdinde "diploması olmadığı halde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçtur. Güzelleşeyim derken sağlığınızı gözardı etmemek için, danışmanlık aldığınız hekimin diplomasını sorgulamak, kullanılacak olan bir cihaz ise uygulama öncesi cihazla veya enjeksiyonlu bir işlemde enjeksiyon içeriğiyle ilgili bilgi almak, yapılacak işlem hakkında aklınıza takılan tüm sorular için ayrıntılı bilgi talep etmek en tabii hakkınızdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA