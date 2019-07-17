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Merdivenden düşen genç yaralandı

Karaman'da çıktığı merdivenden düşerek yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Merdivenden düşen genç yaralandı

Karaman'da çıktığı merdivenden düşerek yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Akçaşehir beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merdivenle su deposuna çıkmaya çalışan Yusufi Feruzi (20), biranda dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan Afganistanlı genç, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Merdivenden düşen genç yaralandı

Merdivenden düşen genç yaralandı

Kaynak: İHA

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