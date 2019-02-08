Merdivenden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde merdivenden düşen 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Acıpayam ilçesi Gedikli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 80 yaşında olduğu öğrenilen Gülperi K. (80), evinin girişinde bulunan merdivenlerden dengesini kaybederek düştü. Başını sert bir zemine çarpan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kadının cenazesi Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA