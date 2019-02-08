İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Merdivenden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Merdivenden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde merdivenden düşen 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Merdivenden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde merdivenden düşen 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Acıpayam ilçesi Gedikli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 80 yaşında olduğu öğrenilen Gülperi K. (80), evinin girişinde bulunan merdivenlerden dengesini kaybederek düştü. Başını sert bir zemine çarpan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kadının cenazesi Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.