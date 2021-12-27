Meret ne demek, TDK'ya göre Meret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meret ne demek? Meret TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meret kelimesi. Peki meret ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meret nedir, meret kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MERET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meret kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Meret kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre meret kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıkıntı veren, hoşlanılmayan şeyler veya kimseler için kullanılan sövgü sözü

- Uğursuz



MERET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ben de öyle söyledim. Bırakalım artık şu meredi, dedim.

