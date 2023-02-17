Mergim Bajrami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mergim Bajrami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mergim Bajrami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mergim Bajrami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mergim Bajrami 2 Mayıs 2000 tarihinde Frauenfeld şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mergim Bajrami Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mergim Bajrami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mergim Bajrami'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mergim Bajrami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mergim Bajrami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mergim Bajrami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mergim Bajrami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2011 yılında GC Zürich U16

1 Temmuz 2016 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2019 yılında Grasshoppers

27 Ağu 2019 yılında FC Schaffhausen

28 Şubat 2022 yılında SC YF Juventus

29 Ağu 2022 yılında SC Brühl SG

Mergim Bajrami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mergim Bajrami şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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