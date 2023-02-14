Mergim Brahimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mergim Brahimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mergim Brahimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mergim Brahimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mergim Brahimi 8 Ağu 1992 tarihinde Burim şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mërgim Brahimi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mergim Brahimi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colacino Raffaele yapmaktadır. Mergim Brahimi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mergim Brahimi'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mergim Brahimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mergim Brahimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mergim Brahimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mergim Brahimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2011 yılında Grasshoppers

16 Eylül 2013 yılında FC Aarau

1 Ocak 2014 yılında Grasshoppers

28 Şubat 2014 yılında FC Wohlen

30 Haziran 2014 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2014 yılında FC Wohlen

8 Eylül 2015 yılında Grasshoppers

14 Ocak 2018 yılında Panionios

22 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında FC Wil 1900

Mergim Brahimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mergim Brahimi şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mergim Brahimi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Red Star Zürich, Grasshopper Club Zürich

Arnavutluk takımında 17 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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