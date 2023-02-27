Mergim Pefqeli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mergim Pefqeli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mergim Pefqeli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mergim Pefqeli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mergim Pefqeli 25 Kasım 1993 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mergim Pefqeli Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini pro - football yapmaktadır. Mergim Pefqeli, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mergim Pefqeli'nin FC Prishtina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mergim Pefqeli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mergim Pefqeli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mergim Pefqeli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mergim Pefqeli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında KF Trepca

1 Ocak 2015 yılında KF Hajvalia

1 Temmuz 2015 yılında KF Trepca 89

1 Temmuz 2016 yılında FC Prishtina

9 Temmuz 2019 yılında FC Llapi

19 Ağustos 2020 yılında FC Prishtina

7 Temmuz 2021 yılında FC Malisheva

1 Temmuz 2022 yılında FC Prishtina

Mergim Pefqeli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mergim Pefqeli şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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