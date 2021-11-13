Merhaba ne demek, TDK'ya göre Merhaba kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Merhaba ne demek? Merhaba TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi merhaba kelimesi. Peki merhaba ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre merhaba nedir, merhaba kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MERHABA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Merhaba kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Merhaba kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre merhaba kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Selam

- (me'rhaba:) `Geniş ve mamur yere geldiniz, rahat ediniz, günaydın, hoş geldiniz` anlamlarında bir esenleşme veya selamlaşma sözü



MERHABA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sıkı fıkı dostluklarını değil, şöyle uzaktan bile merhabalarını istemiyorum.

- Merhaba, arkadaş! Hoş geldiniz.



MERHABA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- merhaba çakmak

- merhaba etmek

- merhabası olmak

- merhabayı kesmek



MERHABA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- uzaktan merhaba

