Merhum Tetiker için Mevlid okutuldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Onursal Başkan Yaşar Tetiker için mevlid-i şerif okuttu.

TSO Başkanı Arslan Keleş ve yönetimi, Kdz.Ereğli'de 26 Aralık 2017 tarihinde yaşama veda eden TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tetiker için vefatının sene-i devriyesi münasebetiyle Doktorlar Sitesi Seyyid Nasrullah Camii'nde yatsı namazından sonra Mevlid-i Şerif okutuldu. TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetiminin organize ettiği mevlid-i şerife geçmiş dönem TSO yöneticileri ile merhum Tetiker'in ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Kaynak: İHA