İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Merhum Tetiker için Mevlid okutuldu

Merhum Tetiker için Mevlid okutuldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Onursal Başkan Yaşar Tetiker için mevlid-i şerif okuttu.

Merhum Tetiker için Mevlid okutuldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Onursal Başkan Yaşar Tetiker için mevlid-i şerif okuttu.

TSO Başkanı Arslan Keleş ve yönetimi, Kdz.Ereğli'de 26 Aralık 2017 tarihinde yaşama veda eden TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tetiker için vefatının sene-i devriyesi münasebetiyle Doktorlar Sitesi Seyyid Nasrullah Camii'nde yatsı namazından sonra Mevlid-i Şerif okutuldu. TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetiminin organize ettiği mevlid-i şerife geçmiş dönem TSO yöneticileri ile merhum Tetiker'in ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Merhum Tetiker için Mevlid okutuldu

Merhum Tetiker için Mevlid okutuldu

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.