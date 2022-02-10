Meriç Erkan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Önceki ismi Meriç Erkan olan Mahmut Erkan hoca mı oldu? İşte, son hali ve biyografisi...​​​​​​​

Meriç Erkan kimdir? Eğlence ve izdivaç programlarının vazgeçilmez ismi Meriç Erkan, maneviyata yöneldi. Tövbe ettiğini söyleyen Erkan'ın son hali bir hayli şaşırttı. Peki, Mahmut Erkan hoca mı oldu? İşte, son hali ve biyografisi...

MERİÇ ERKAN KİMDİR?

Meriç Erkan, 2 Temmuz 1969 tarihinde Samsun’da dünyaya geldi, ilköğretimini de orada tamamladı. 1987 yılında Samsun Maltepe Lisesi'nden mezun olduktan sonra ajanslarda modellik yapmaya başladı. Adını Kuşum Aydın'ın sunduğu programla duyuran Meriç Erkan, Ahu Tubğa ile yaşadığı aşk ile hatırlanıyor. "Esra Erol’da” programına katılan ve programdan olaylı bir şekilde ayrılan Meriç Erkan, program hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu. Meriç Erkan, yaşadığı büyük aşktan sonra inzivaya çekildi ve ekranlarda yer almadı.

NE OLMUŞTU?

Meriç Erkan, dine yöneldiğini ve günahları için tövbe ettiğini açıkladı.415Katıldığı bir röportajda, ismini Mahmut olarak değiştirdiğini de belirten Erkan, eskiye dair iz taşımadığını söyledi. İsminin neden Mahmut olduğunu da "En son kefeni giyeceksin. Bu kadar lüks araçlardan sonra en son cenaze arabasına gireceksin. O güzel köşklerden sonra kabire. Mahmut Erkan'la güvende olduğumu hissettim" ifadelerini kullanarak anlattı.

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Sakalları, cübbesi ve sarığıyla kamera karşısına geçen eski fenomen, "Ben aynı adamım ama hayat insanı başka taraflara geçiyor. İslamiyete daha uygun şekildeyim. Bu şekilde çıkmak istemedim" dedi. Ekran karşısına tercih ettiği kıyafetlerle çıktığı için mutlu olduğunu da belirten Erkan, "Görüntümüzden mutluluk duyuyoruz. Bu Rabbimle aramdaki hesaplaşma" diyen Meriç Erkan "Nasıl yaşamışız böyle? Kimseyi yadırgamıyorum biz de bu yoldan geçtik" dedi.815Son dönemlerinde Esra Erol'un programına konuk olan Erkan, yaşanılan her şeyin senaryodan ibaret olduğunu söyleyerek, "Hepsi kurguydu" şeklinde konuştu..