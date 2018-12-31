EDİRNE (AA) - Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Karahamza köyünü ziyaret etti.

Köyde incelemelerde bulunan Kaymakam Güngör, köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Güngör, köy ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

- TÜ'de öğretmenlere eğitim verildi

Trakya Üniversitesi’nin (TÜ) himayesinde TİKA desteğiyle düzenlenen, Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’daki okullarda görev yapan fen bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji alanından 19 öğretmeninin katıldığı "STEM" eğitimi TÜ Eğitim Fakültesi derslik ve laboratuvarlarında gerçekleşti.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme ve iş birlikçi yaklaşım esas alınarak düzenlenen program kapsamındaki eğitimleri, Rektör TÜ Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er birlikte ziyaret etti.

Rektör Tabakoğlu, farklı ülkelerden gelen öğretmenleri ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Üniversite olarak eğitim programlarına önem verdiklerini aktaran Tabakoğlu,"Öğretmenlik, lisans eğitiminden sonra duran bir meslek olmayıp, hayatın doğal akışı içerisinde sürekli gelişmeyi ve değişmeyi gerektiren bir meslek. Bunun için de kişisel gelişim ve sürekli öğrenme şart. Öğretmenler, toplumların gerçek lideri ve aynı zamanda o liderleri yetiştiren kişiler. Bu projeyle, gönül coğrafyamız ve ata yurdumuzdaki soydaş ve kardeşlerimizle yakın ilişki içerisinde bulunmayı hedefledik. Bu sayede üniversitemizin yalnızca eğitim veren bir kurum olmakla sınırlı kalmadığını ve ülkeler arası, gönüller arası köprüler kurduğunu da göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.

TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er de eğitimlerin öğretmenler için verimli geçtiğini kaydetti.

- Edirne Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı

Edirne Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı 3 Ocak Perşembe günü yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yılın ilk meclis toplantısında 11 gündem maddesinin görüşüleceği belirtildi.

Edirne Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşecek toplantı, 3 Ocak Perşembe günü saat 14.00 da başlayacak.