Meriç ne demek, TDK'ya göre Meriç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meriç ne demek? Meriç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Meriç kelimesi. Peki Meriç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Meriç nedir, Meriç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MERİÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meriç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Meriç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Edirne iline bağlı ilçelerden biri

