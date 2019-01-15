Meriç Nehri’nde 3 göçmen cesedi bulundu
Edirne'nin Meriç ve İpsala ilçelerinde, Meriç Nehri'nden yasa dışı yollara Yunanistan'a geçmek isteyen 3 kişinin cesedi bulundu.
Edirne'nin Meriç ve İpsala ilçelerinde, Meriç Nehri'nden yasa dışı yollara Yunanistan'a geçmek isteyen 3 kişinin cesedi bulundu.
İpsala Paşa köyde 2. Hudut Dikili Karakol Komutanlığı askerleri tarafından, Meriç Nehri kenarında bulunan tank yolu mevkiinde 30-35 yaşlarında göçmene ait olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu.
Meriç ilçesinde bağlı Küplü beldesinde ise bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç Nehri kenarında 25 yaşlarında göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 2 erkek cesedi buldu.
Cesetler, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturmalar devam ediyor.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.