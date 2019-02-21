Meriç Nehri'ne atlayan FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısı kayboldu

EDİRNE'de, yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken takip edildiğini anlayınca Meriç Nehri'ne atlayan şüpheli, gözden kayboldu. Kaybolan kişinin attığı çantadan FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısı S.K. (44) adına düzenlenmiş belgeler bulundu.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Elçili köyündeki mezarlık yakınlarında siyah sırt çantası buldu. Çantanın sınırdan kaçmaya çalışan bir kişiye ait olabileceği ihtimali üzerine Saçlımüsellim Piyade Hudut Karakolu ekiplerine bilgi verildi. Ekipler sınır hattına doğru arama çalışması başlattı. Arazinin çamurlu olması nedeniyle oluşan ayak izlerini takip eden ekipler, bir kişinin Meriç Nehri yönüne kaçtığını gördü. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan kişi, Meriç Nehri'ne atlayarak, gözden kayboldu. Şüphelinin sırt çantasında yapılan aramada Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcı olarak görevliyken 2016 yılında KHK kapsamında meslekten ihraç edilen ve Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirilerek denetimli olarak serbest bırakılan S.K. adına düzenlenmiş belgeler bulundu.

Meriç Nehri ve çevresinde, AFAD ve jandarmanın iz takip köpeğiyle yapılan aramalarda da şüpheliye ulaşılamazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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DHA