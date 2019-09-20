Meriç'te şehitlerin isimleri sınıflarda yaşatılacak

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde, şehitlerinin isimleriyle hatıralarının yaşatılması amacıyla "Meriç Sınıfı Şehitler Ölmez" projesi başlatıldı.

Meriç Kaymakamlığınca başlatılan projede Meriçli 15 şehidin isimleri sınıf, kütüphane, teknoloji atölyesi ve kodlama sınıflarına veriliyor.

"Meriç Sınıfı Şehitler Ölmez" projesi kapsamında Büyükdoğanca İlkokulu'nda düzenlenen sınıfların açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, törende yaptığı konuşmada, projeyle Meriçli şehitlerin anısının yaşattıklarını ve öğrencilerin şehitlik mertebesi konusundaki farkındalıklarının artırıldığını belirtti.

Özel bir projenin hayata geçirildiğini belirten Kaymakam Güngör, "Proje kapsamında Meriç Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarımızda, Meriçli 15 şehidimizin ismi okullardaki yeniden dizayn edilecek 1. sınıflara, kütüphanelere, robotik kodlama sınıflarına, fen teknoloji atölyelerine verilecektir. 1.sınıf derslikleri bitirildikten sonra diğer ilkokul sınıflarımız imkanlar dahilinde yapılacaktır." ifadelerini kullandı.



Kaymakam Güngör, törende, şehit ailelerine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Törene, Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek, Meriç Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Ocak ve şehit aileleri katıldı.









Kaynak: AA