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Meridyen Çemberi ne demek, TDK'ya göre Meridyen Çemberi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Meridyen Çemberi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Meridyen Çemberi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Meridyen Çemberi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Meridyen Çemberi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Meridyen Çemberi ne demek, TDK'ya göre Meridyen Çemberi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meridyen çemberi ne demek? Meridyen çemberi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meridyen çemberi kelimesi. Peki meridyen çemberi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meridyen çemberi nedir, meridyen çemberi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MERİDYEN ÇEMBERİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meridyen çemberi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre meridyen çemberi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Meridyen düzleminin gök küresiyle ara kesiti, öğlen çemberi

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