Merih Demiral: 3 puan aldığımız için çok mutluyuz
Merih Demiral, "3 puan aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah Fransa maçından da puan veya puanlar alıp Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz" dedi.
Merih Demiral, "3 puan aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah Fransa maçından da puan veya puanlar alıp Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz" dedi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7'nci maçında Arnavutluk'u evinde 1-0 mağlup eden A Milli Takım'da Merih Demiral, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demiral, Arnavutluk karşılaşmasından 3 puanlık galibiyetle ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "8 tane şehidimiz var bugün, toplamda da 17 şehidimiz var. Onlara rahmet diliyorum. Bugün tabii ki önemli bir maçtı. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah Fransa maçından da puan veya puanlar alıp Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Merih Demiral'ın açıklamaları
Kaynak: DHA
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