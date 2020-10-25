Merih Demiral ilk 11'de! Juventus - Hellas Verona maçı şifresiz canlı izle

İtalya Serie A'da 5. hafta maçları oynanıyor. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, evinde Hellas Verona'yı ağırlıyor. Hellas Verona maçına ilk 11'de başlayan Merih Demiral'ın performansı merakla bekleniyor. Bu akşam saat 22.45'de başlayan mücadeleyi şifresiz izleme imkanı da bulunuyor. Karşılaşmayı şifresiz izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

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