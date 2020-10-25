Cengiz Ünder asist yaptı: Leicester City, Arsenal'i 1-0'la geçti!CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Kılınç'tan skandal paylaşım!Azerbaycan ve Ermenistan "insani ateşkes" mi ilan edecek? ABD'den flaş açıklamaMasterchef Berker elendi mi?Merih Demiral ilk 11'de! Juventus - Hellas Verona maçı şifresiz canlı izleMasterChef Emir'in babası Hasan Elidemir kimdir?Azerbaycan'dan müjde: Gubadlı kent merkezi de kurtarıldıBurak Yılmaz Nice-Lille maçında küfür mü etti? | Burak Yılmaz küfürNice-Lille maçında sinirlenen Burak Yılmaz'dan küfür!Masterchef safranlı ekmek nasıl yapılır? Safranlı ekmek tarifi | Malzemeleri nelerdir?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Merih Demiral ilk 11'de! Juventus - Hellas Verona maçı şifresiz canlı izle

Merih Demiral ilk 11'de! Juventus - Hellas Verona maçı şifresiz canlı izle

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Serie A'da Juventus'un Hellas Verona ile oynadığı maçta ilk 11 başladı. Karşılaşmayı canlı izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

Merih Demiral ilk 11'de! Juventus - Hellas Verona maçı şifresiz canlı izle

İtalya Serie A'da 5. hafta maçları oynanıyor. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, evinde Hellas Verona'yı ağırlıyor. Hellas Verona maçına ilk 11'de başlayan Merih Demiral'ın performansı merakla bekleniyor. Bu akşam saat 22.45'de başlayan mücadeleyi şifresiz izleme imkanı da bulunuyor. Karşılaşmayı şifresiz izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz. 

beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanan Juventus - Hellas Verona maçını, Nesine.com üzerinden şifresiz ve canlı izleyebilirsiniz. 

Nesine.com nasıl maç izlenir? Nesine.com canlı maç izle, indirNesine.com nasıl maç izlenir? Nesine.com canlı maç izle, indir

 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT