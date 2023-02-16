Merih Demiral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merih Demiral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Merih Demiral kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Merih Demiral ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Merih Demiral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merih Demiral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Merih Demiral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Merih Demiral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Merih Demiral 5 Mart 1998 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Merih Demiral Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cenk Melih Yazıcı yapmaktadır. Merih Demiral, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atalanta futbol takımında oynamaktadır. Atalanta takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Merih Demiral'nin Atalanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Merih Demiral Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/merihdemiral

http://instagram.com/merihdemiral/

Merih Demiralboyu ve yaşı kaç

Merih Demiral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Merih Demiral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Merih Demiral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Merih Demiral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2011 yılında Fenerbahçe Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Fenerbahçe U16

24 Mart 2014 yılında Fenerbahçe U17

24 Kasım 2014 yılında Fenerbahçe U19

21 Temmuz 2016 yılında Alcanenense

11 Ocak 2017 yılında Sporting B

30 Haziran 2017 yılında Alcanenense

1 Temmuz 2017 yılında Sporting B

2 Temmuz 2018 yılında Sporting CP

16 Ağu 2018 yılında Alanyaspor

28 Ocak 2019 yılında Sporting CP

29 Ocak 2019 yılında Alanyaspor

30 Ocak 2019 yılında Sassuolo

30 Haziran 2019 yılında Alanyaspor

1 Temmuz 2019 yılında Sassuolo

5 Temmuz 2019 yılında Juventus

6 Ağu 2021 yılında Atalanta

30 Haziran 2022 yılında Juventus

1 Temmuz 2022 yılında Atalanta

Merih Demiral kimdir

Merih Demiral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Merih Demiral şuan Atalanta takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Karamürsel Idman Yurdu Spor (2009-2011), Fenerbahce SK (2011-2016)

Merih Demiral Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye takımında 3 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U20 takımında 5 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 4 numaralı formasıyla 10 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 5 numaralı formasıyla 29 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 13 numaralı formasıyla 21 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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Merih Demiral nereli

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