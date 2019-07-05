Merih Demiral kimdir? sorusu internette araştırılıyor. Bunun en belirgin nedeni ise Juventus'un, Merih Demiral'ı 2024'e kadar kadrosuna kattığını duyurması. Peki Merih Demiral kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Ayrıntılar haberimizde.

MERİH DEMİRAL KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Merih Demiral 5 Mart 1998’de doğdu. Defans pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur.

MERİH DEMİRAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel kariyerine 2016 yılında kulübünde başladı. Daha sonra ise Sporting B ve Alanyaspor kulüplerinde oynadı. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 20 Kasım 2018'de Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında giydi.

Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 20 Kasım 2018'de Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında giydi.

Dünyanın en önemli spor adamları arasında gösterilen Juventus sportif direktörü Fabio Paratici, Merih Demiral’ın menajeri Cenk Melih Yazıcı ile birlikte Türkiye - Fransa maçını izlemek için Konya’ya geldi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında flaş bir transfer hamlesiyle Alanyaspor'dan Sasuolo'ya transfer olan Merih Demiral için Juventus kulübü belki de son adımlarını atıyor.

Alanyaspor'un ardından Sassuolo'da da gösterdiği performansla dev kulüplerin ilgisini çeken genç stoper için Juventus'un Sassuolo'ya 15 milyon euro verdiği iddia ediliyordu.