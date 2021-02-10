Merih Demiral performansıyla alkış aldı: Sahanın en iyisi seçildi!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, son dönemde Torino ekibinde ilk 11'e girmeyi başarıyor. İlk 11 şanslarını iyi değerlendiren Demiral, performansıyla da alkış alan futbolcular arasına girdi. Son olarak İtalya Kupası yarı finalinde Inter ile oynanan karşılaşmada 90 dakika sahada kalan milli futbolcu, İtalyan basınından ve teknik ekibinden iyi not aldı.

"SAHANIN EN İYİSİ"

Inter ile oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Juventus, rövanş maçında 0-0 berabere kaldı ve adını finale yazdırdı. Bu karşılaşmaya ilk 11 başlayan Merih Demiral 90 dakika boyunca gösterdiği etkili performansla La Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport tarafından sahanın en iyisi seçildi.

La Gazzetta dello Sport, Merih'e 7.5 puan verirken, Corriere dello Sport ise 7 puan verdi.

Kupa finalinde Juventus’un rakibi ise bu akşam belli olacak.

Yarı finalin diğer rövanş müsabakasında, Atalanta, Napoli’yi Gewiss Stadı’nda konuk edecek. İki takım arasında Napoli’deki ilk maç 0-0 berabere sonuçlanmıştı.