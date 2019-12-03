Merih Demiral'da bonservis belli oldu!

Merih Demiral'da teklifler çığ gibi yağarken bonservis ücreti ise belli oldu.

La Gazzetta Dello Sport’un haberine göre, son dönemde Türk yıldız için gelen teklifler sonrası Juventus yeni bir karar aldı. Habere göre, Juventus’un başkanı Andrea Agnelli, Merih’le alakalı son sözü söyledi. Manchester United, Arsenal ve Milan’ın yakından izlediği, 36 milyon euro civarı bir teklif hazırladığı genç stoper için 50 milyon euro bonservis bedeli belirlendi. Andrea Agnelli’nin 50 milyon eurodan az tekliflere sıcak bakmadığı aktarıldı. Merih’ten 50 milyon euro kazanılmak istendiği vurgulandı.