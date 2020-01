Merih Demiral'dan dikkat çeken açıklama: "Avrupa Şampiyonası’nda görüşmek üzere"

Roma-Juventus maçında çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Milli futbolcu Merih Demiral, Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Merih Demiral paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İşte Merih Demiral'ın o paylaşımı:

Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası’nda görüşmek üzere?? #FinoAllaFine I’d like to thank everyone for their support after my injury. You can be sure that I will come back even stronger! pic.twitter.com/wjnonDkWGX