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  3. Merih Demiral'dan dikkat çeken açıklama: "Avrupa Şampiyonası’nda görüşmek üzere"

Merih Demiral'dan dikkat çeken açıklama: "Avrupa Şampiyonası’nda görüşmek üzere"

Merih Demiral'ın Roma-Juventus maçında çapraz bağları kopmuştu. Sezonu kapatan milli futbolcu Demiral, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Merih Demiral'dan dikkat çeken açıklama: "Avrupa Şampiyonası’nda görüşmek üzere"

Roma-Juventus maçında çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Milli futbolcu Merih Demiral, Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Merih Demiral paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası’nda görüşmek üzere.

İşte Merih Demiral'ın o paylaşımı:

NE OLMUŞTU?

İtalya Serie A'da oynanan Roma-Juventus maçında sakatlanan Merih Demiral'ın durumu tüm dünya spor kamuoyunda üzüntüyle karşılanırken İtalya basınında gündemi sarsan bir iddiaya yer verilmişti.

Roma maçının 3. dakikasında rakip fileleri sarsan ve Juventus formasıyla ilk golünü atan Merih Demiral, 19. dakikada yükseldiği hava topundan yere düştüğü sırada acı içerisinde yerde kalmıştı.

Sakatlanmasına rağmen oyuna devam etmek isteyen 21 yaşındaki milli stoper, teknik ekibin ısrarı sonrasında oyundan alınırken kötü haber çekilen MR sonrası gelmiştiç

Sezon başında 18 milyon Euro'ya transfer edilen genç savunmacının sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.
 



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