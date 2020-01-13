Merih Demiral'dan dikkat çeken açıklama: "Avrupa Şampiyonası’nda görüşmek üzere"

Roma-Juventus maçında çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Milli futbolcu Merih Demiral, Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Merih Demiral paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası’nda görüşmek üzere.

İşte Merih Demiral'ın o paylaşımı:

Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası’nda görüşmek üzere?? #FinoAllaFine I’d like to thank everyone for their support after my injury. You can be sure that I will come back even stronger! pic.twitter.com/wjnonDkWGX — Merih Demiral (@Merihdemiral) January 13, 2020

NE OLMUŞTU?

İtalya Serie A'da oynanan Roma-Juventus maçında sakatlanan Merih Demiral'ın durumu tüm dünya spor kamuoyunda üzüntüyle karşılanırken İtalya basınında gündemi sarsan bir iddiaya yer verilmişti.

Roma maçının 3. dakikasında rakip fileleri sarsan ve Juventus formasıyla ilk golünü atan Merih Demiral, 19. dakikada yükseldiği hava topundan yere düştüğü sırada acı içerisinde yerde kalmıştı.

Sakatlanmasına rağmen oyuna devam etmek isteyen 21 yaşındaki milli stoper, teknik ekibin ısrarı sonrasında oyundan alınırken kötü haber çekilen MR sonrası gelmiştiç

Sezon başında 18 milyon Euro'ya transfer edilen genç savunmacının sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.

