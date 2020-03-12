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  3. Merih Demiral’in takım arkadaşı da koronavirüse yakalandı

Merih Demiral’in takım arkadaşı da koronavirüse yakalandı

Koronavirüsün hızla yayıldığı İtalya'da Juventus, Daniele Rugani'nin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Merih Demiral’in takım arkadaşı da koronavirüse yakalandı

Koronavirüsün hızla yayıldığı İtalya'da Juventus, Daniele Rugani'nin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Juventus'ta koronavirüs paniği yaşanıyor. İtalya'da salgın ciddi bir şekilde yayılırken, Torino ekibi Juventus da oyuncularından Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Dünyaca ünlü kulübün açıklamasında, oyuncuyla temasa geçenlerin gözetimi de dahil olmak üzere, yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Merih Demiral’in takım arkadaşı da koronavirüse yakalandı

Merih Demiral’in takım arkadaşı da koronavirüse yakalandı

Kaynak: İHA




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