Merinos Halı’da 15 yılını tamamlayan personeller ödüllendirildi

Merinos 8. Geleneksel Yaz şenlikleri Gaziantep işletmelerinde çalışan personellerin katılımı ile Dülük ormanı piknik alanında başladı. Yerel sanatçılarında katıldığı Yaz şenliklerine Gaziantep işletmelerinde çalışan yaklaşık üç bin personel katılıyor.

Merinos Geleneksel Yaz şenliklerinde Merinos işletmelerinde 15 yılını tamamlayan personeller plaket ve altın ile ödüllendirildiği şenliklerin ilk gününe bin 300 Merinos çalışanı katıldı ve 47 personel altın ve plaketle ödüllendirildi. Üç hafta sürecek olan Yaz şenlikleri boyunca 15 yılını tamamlayan 150 personel ödül alacak.

Erdemoğlu ailesi tarafından Merinos Halı çalışanları için düzenlenen Geleneksel Yaz şenliklerinin Gaziantep etabı Dülük Ormanları piknik alanında başladı. Üç Hafta devam edecek şenliklere Merinos çalışanlarının tamamı katılıyor. Piknikte çalışanlar gönüllerince eğlenirken çeşitli çekilişler yapılarak hediyeler verildi. Merinos Halı bünyesinde 15 yılını tamamlayan personellerde altın ve Plaketle ödüllendirildi. Şenliklerin ilk günkü bölümüne Merinos Halı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Erman, Fabrika müdürleri ve çalışanlar katıldı. Merinos Halı Müdürü Şükrü Babayiğit yaptığı konuşmasında, " Merinos Halı markası, tüm çalışanlarımızda üstün gayreti ile bu günlere geldi. Markamızı daha yükseklere taşıyabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Merinos Halının bu günlere gelmesindeki en büyük pay siz çalışanlarımızındır. Merinos Halı olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz . Çalışanlarımızın moral ve motivasyonu açısından birçok proje geliştiriyoruz. Yaz şenlikleri bunlardan bir tanesidir. Merinos Yaz şenliklerine katılan tüm çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederim " diye konuştu.

Yaz Şenlikleri yerel saz ve söz sanatçılarının katılımı ile üç hafta süreceği bildirildi.

Kaynak: İHA