MERİNOS spora 1.96’lık takviye

Türkiye Bayan Voleybol 2.ligi 6. Gurupta üç yıldan beri namağlup unvanla yola devam eden Merinos spor Bayan Voleybol takımı sürpriz transferlerine bir yenisini ekledi. Galatasaray alt yapısında voleybola başlayan 1.96 boyundaki Buse Serbest imza atarak Merinos sporlu oldu.

Türkiye Bayan Voleybol 2.Liginde mücadele eden ve birinci lige çıkmak için yoğun bir tempo ile çalışan Merinos spor mavi Melekleri, yeni transferlerle şampiyonluğun en büyük adayları arasına girdi. Geçtiğimiz günlerde birinci ligden iki sporcu transfer eden ve yeni sporcu arayışlarını aralıksız sürdüren Merinos spor, Galatasaray alt yapısında yetişen, Seramiksan, Manisa Büyükşehir Belediye spor, Alaşehir Belediye spor, Balıkesir Belediye spor ve Salihli Belediye Sporda oynamış olan 1.96'lık Buse Serbest Gaziantep'e gelerek kulüple masaya oturdu. Takımı birinci lige çıkarmak için elinden gelen tüm çabayı harcayacağını ifade eden Buse Serbest ilk antrenmanına çıktı.

Türkiye Bayan Voleybol 2.liginin 6. Gurupta liderliğini sürdüren Merinos spor Sezon başında yaptığı transferlere yenilerini ekleyerek gücüne güç kattı. Transferlerin devam edeceğine dikkat çeken Merinos spor Kulüp Başkanı Ali Bağcı, önümüzdeki günlerde yeni bir sporcu ile daha masaya oturacaklarını söyledi. Ali Bağcı, "Birinci lige çıkmak için tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde birinci ligde oynayan Tülay Öner ve Burcu Bircan evini transfer etmiştik. Bu gün yine önemli bir oyuncuyu renklerimize kattık. Galatasaray alt yapısından yetişen Buse serbest ile sözleşme imzaladık. Yine bu hafta içerisinde önemli bir oyuncumuzu renklerimize katacağız. Finallere gelecek tüm takımlar artık Merinos sporun ağırlığını hissedecekler. Finallerde tüm rakiplerimizi geride bırakarak kupayı almak istiyoruz. Tüm sporcularımızda aynı heyecanı görüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA