Meris İbrahimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meris İbrahimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meris İbrahimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Meris İbrahimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Meris İbrahimi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Meris İbrahimi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına - tarihinde katılmıştır. Meris İbrahimi'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Meris İbrahimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Meris İbrahimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Meris İbrahimi şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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