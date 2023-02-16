Meris Skenderovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meris Skenderovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meris Skenderovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meris Skenderovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meris Skenderovic 28 Mart 1998 tarihinde Mannheim şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya,Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Meris Skenderović / Мерис Скендеровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meris Skenderovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Meris Skenderovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Meris Skenderovic'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Meris Skenderovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mero_09/

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Meris Skenderovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Meris Skenderovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Meris Skenderovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Meris Skenderovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Hoffenheim Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Hoffenheim U17

1 Temmuz 2015 yılında Hoffenheim U19

1 Temmuz 2017 yılında Hoffenheim II

29 Ocak 2019 yılında TSV Hartberg

30 Haziran 2019 yılında Hoffenheim II

1 Temmuz 2019 yılında Carl Zeiss Jena

30 Haziran 2020 yılında Hoffenheim II

5 Temmuz 2021 yılında Schweinfurt 05

1 Temmuz 2022 yılında 1860 München

Meris Skenderovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meris Skenderovic şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Meris Skenderovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MFC 08 Lindenhof (-2008), TSG Hoffenheim (2008-2017)

Karadağ U21 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 4 gol atmıştır.

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