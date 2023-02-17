Meris Talovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meris Talovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meris Talovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meris Talovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meris Talovic 20 Ekim 2001 tarihinde Yverdon-les-Bains şehrinde doğmuştur. İsviçre,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meris Talovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Meris Talovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 24 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Meris Talovic'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Meris Talovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Meris Talovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Meris Talovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Meris Talovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında BEJUNE U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Bosna

24 Şubat 2021 yılında FC Bavois

Meris Talovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meris Talovic şuan FC Bavois takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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