Meritan Shabani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meritan Shabani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Meritan Shabani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Meritan Shabani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Meritan Shabani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meritan Shabani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Meritan Shabani

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meritan Shabani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meritan Shabani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meritan Shabani 15 Mart 1999 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Almanya,Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meritan Shabani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Meritan Shabani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Meritan Shabani'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Meritan Shabani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/meritanshabani10/

Meritan Shabaniboyu ve yaşı kaç

Meritan Shabani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Meritan Shabani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Meritan Shabani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Meritan Shabani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında B. Münih Alt.

1 Temmuz 2014 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2015 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2018 yılında FC Bayern II

8 Ağu 2019 yılında Wolves U21

1 Şubat 2021 yılında VVV-Venlo

30 Haziran 2021 yılında Wolves U21

9 Temmuz 2022 yılında Grasshoppers

Meritan Shabani kimdir

Meritan Shabani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meritan Shabani şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Phönix Schleißheim (2005-2006), FC Bayern München (2006-2018)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Meritan Shabani nereli

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