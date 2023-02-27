Meriton Korenica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meriton Korenica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meriton Korenica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meriton Korenica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meriton Korenica 15 Aralık 1996 tarihinde Rahovec şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meriton Korenica Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N11 Sports Management yapmaktadır. Meriton Korenica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 26 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Meriton Korenica'nin FC Ballkani ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Meriton Korenica Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/meriton_korenica?utm_source=ig_profile_share&igshid=82sk9q53xc9n

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Meriton Korenica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Meriton Korenica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Meriton Korenica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Meriton Korenica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2016 yılında Metalurg Skopje

30 Haziran 2016 yılında Shkendija Altyap

10 Ağustos 2016 yılında KF Liria

18 Haziran 2018 yılında FC Prishtina

26 Ağustos 2020 yılında FC Ballkani

Meriton Korenica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meriton Korenica şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Meriton Korenica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Rahoveci

Kosova U21 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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