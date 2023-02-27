Meriton Korenica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meriton Korenica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Meriton Korenica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Meriton Korenica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Meriton Korenica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meriton Korenica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Meriton Korenica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meriton Korenica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meriton Korenica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meriton Korenica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meriton Korenica 15 Aralık 1996 tarihinde Rahovec şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meriton Korenica Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N11 Sports Management yapmaktadır. Meriton Korenica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 26 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Meriton Korenica'nin FC Ballkani ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Meriton Korenica Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/meriton_korenica?utm_source=ig_profile_share&igshid=82sk9q53xc9n

Meriton Korenica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Meriton Korenica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Meriton Korenica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Meriton Korenica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2016 yılında Metalurg Skopje

30 Haziran 2016 yılında Shkendija Altyap

10 Ağustos 2016 yılında KF Liria

18 Haziran 2018 yılında FC Prishtina

26 Ağustos 2020 yılında FC Ballkani

Meriton Korenica kimdir

Meriton Korenica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meriton Korenica şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KF Rahoveci

Meriton Korenica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova U21 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Meriton Korenica nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Son Haberler
Zygimantas Baguska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zygimantas Baguska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zygimantas Baguska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zygimantas Baguska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Endrit Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endrit Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Endrit Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endrit Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ronaldas Misiunas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldas Misiunas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ronaldas Misiunas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldas Misiunas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hasan Hyseni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Hyseni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hasan Hyseni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Hyseni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Çok Okunanlar
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi