Meriton Merko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meriton Merko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Meriton Merko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Meriton Merko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Meriton Merko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meriton Merko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Meriton Merko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meriton Merko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meriton Merko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meriton Merko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meriton Merko 3 Ocak 1996 tarihinde Ohrid şehrinde doğmuştur.  Kuzey Makedonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meriton Merko Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Meriton Merko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Meriton Merko'nin KF Oriku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Meriton Merko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Meriton Merko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Meriton Merko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Meriton Merko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Carev Dvor

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

1 Eylül 2021 yılında Shkumbini Peqin

1 Ocak 2022 yılında Ohrid Lihnidos

29 Ağustos 2022 yılında KF Oriku

Meriton Merko kimdir

Meriton Merko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meriton Merko şuan KF Oriku takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Meriton Merko nereli

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