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Merkel: Taliban'la tahliyeler konusunda müzakerede bulunacağız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Taliban ile tahliyeler konusunda müzakere edeceklerini açıkladı

Merkel: Taliban'la tahliyeler konusunda müzakerede bulunacağız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, pazar günü basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada: "Almanya için çalışmış olan insanları ülke dışına getirmeyi sürdürme ve emniyete alma konusunda Taliban ile konuşmak zorundayız" dedi.

Merkel Hagen şehrinde yaptığı açıklamada, kalkınma örgütlerinde çalışan ve artık kendilerini Afganistan'da güvende hissetmeyen insanların ülke dışına çıkarılmasının gerekliliğini ifade etti. Merkel ağustos ayı sonunda yaptığı hükümet açıklamasında da Almanya'nın Taliban ile müzakere edeceğini belirtmişti.

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Merkel, açlık ve kuraklık ile boğuşan Afganistan'da uluslararası yardım kuruluşlarının insani durumun iyileştirilmesi için çalışmalarına devam edebilmesi gerektiğini söyledi. Almanya Başbakanı başkent Kabil'deki havalimanının tekrar faaliyete geçmesini durumunu iyiye işaret olarak yorumladı.

TALİBAN: MERKEL ZİYARETTE BULUNURSA MEMNUNİYET DUYARIZ

Afganistan'da yönetimi ele geçiren radikal İslamcı Taliban bir açıklamada bulundu. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Merkel Afganistan'a bir ziyarette bulunursa memnun olacaklarını belirtti. Bild’e yaptığı açıklamada "Angela Merkel candan bir biçimde karşılanacaktır" diye ifade etti.

Merkel: Taliban'la tahliyeler konusunda müzakerede bulunacağız

Mücahid  sağlık, eğitim ve altyapı alanlarında Afganistan'ın maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek "Almanya'nın insani alanda destek vermesini ve Alman hükümetinin yapabildiği sürece yardımlarda bulunmasını istiyoruz" diye konuştu. Alman hükümeti girişimcileri tarafından yapılacak yardımlar, Afganistan’ın yeni yatırımcılar bulması açısından da önemli olacaktır dedi.

Merkel: Taliban'la tahliyeler konusunda müzakerede bulunacağız

Mücahid "Başta Almanya olmak üzere yurtdışında sığınmacı olarak bulunan tüm Afganların ülkelerine geri dönmesini istiyoruz" diyerek Afgan sığınmacılara dönme çağrısında bulundu.
 

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