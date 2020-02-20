Merkel ve Macron'dan Putin'e çağrı

Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İdlib konusu ele alındı.

Merkel ve Macron, Putin'e İdlib'de çatışmaların derhal son bulması konusunda çağrıda bulundu.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE VLADİMİR PUTİN İLE BULUŞMAYA HAZIRIZ"

Merkel ve Macron, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İdlib'de siyasi çözüm bulunması için buluşmaya hazır olduklarını bildirdi.