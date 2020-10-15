Merkel'den açıklama: Patlama safhasındayız, ikinci dalgayı kaldıramayız!

Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel, son zamanlarda pozitif vaka sayılarının artması üzerine Kovid-19 salgının kendisini endişelendirdiğini belirtti. Koronavirüsün ikinci dalgasının Almanya'nın hem sağlık hem de ekonomik kurumları açısından atlatamayacak durumda olduklarını söyledi.

SALGININ KONTROLSÜZ YAYILMASINI ÖNLEYEMEYİZ

Başbakan Angela Merkel ve 16 eyalet başbakanı arasında gerçekleşen koronavirüs zirvesi 8 saat sürdü. Zirvede ortaya konulan sert önlemler paketi tam onay almadı. Saatler süren toplantıdan dışarıya aktarılan bilgilere göre Merkel, " Bizim burada yaptığımız yeterli değil. Bu gidişle iki hafta sonra yine burada oturuyor oluruz. Gördüğüm temel hava, herkes saklanacak delik arıyor. Bu da beni üzüyor. İşin üstesinden gelemeyen sağlık idarelerinin listesi bu gidişle uzar. Ben memnun değilim. Sonuçlar felaketten kurtulmak için yeterli değil” ifadesinde bulundu.

Angela Merkel, Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ve Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller'in de dahil olduğu basın toplantısında ise: “Patlama safhasındayız. Ciddi bir safhadayız. Bu beni endişelendiriyor. Salgının kontrolsüz yayılmasını önlemeliyiz. Alınan önlemler vakaların artmasını durdurmaya yeter mi, sonucunu 10-12 gün sonra göreceğiz. Benim endişelerim bugün bu toplantıyla dinmedi. Salgın nedeniyle Almanya yaklaşık 250 milyar euro borçlanması gerekti. Bu yüzden ikinci bir dalgayı ne sağlık sistemi olarak ne de ekonomik olarak kaldıramayız.” dedi.

BU ÖNLEMLERİ ÖNCE İNSANLAR KABUL ETMELİ !

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de çıkan kararlardan memnun olmadığını söyledi: “İkinci bir kapanmaya, kimsenin inanmak istemediğinden daha yakınız. İkinci bir kapanma gelirse, refahımız çok tehlikeye girecek. Dalganın peşinden gitmek yerine, önünde durmalıyız.” Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller de bu önlemleri önce insanların kabul etmesi gerektiğini belirtti.