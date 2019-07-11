Merkel’in ‘titreme nöbeti’ne sandalyeli tedbir

Son yirmi günde üç defa "titreme nöbeti" geçiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'i karşılama töreninde, milli marşları, tören alanına konulan sandalyede oturarak dinledi.

Merkel ve misafiri Frederiksen, milli marşları ayakta durarak değil, sandalyelere oturarak dinledi. Alman medyası, Merkel'in isteği üzerine değiştirilen protokolün ülke tarihinde bir ilk olduğunu bildirdi.

Beyaz bir ceket ve siyah pantolon giyen Başbakanın, marşlar çalarken ellerini kavuşturduğu ve sonra Frederiksen ile birlikte askerlerin önünde yürüyüp karşılama törenine devam ettiği belirtildi.

Merkel, Çarşamba günü misafiri Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'yi resmi karşılama töreninde üçüncü kez "titreme nöbeti" geçirmişti. Ülke medyasında sağlık uzmanlarının yaptığı değerlendirmelerde, Başbakanın yaşadığı titremenin yoğun baskı altında olmaktan kaynaklandığı belirtildi.

Merkel, "titreme nöbetleri" ile ilgili sorulara, "Gayet iyiyim, endişe edilecek bir şeyim yok" diye cevaplamıştı.

DHA