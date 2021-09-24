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  3. Merkez Bankası 6 ay sonra faiz düşürdü, dolar ve euro zirveye çıktı! 24 Eylül 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Merkez Bankası 6 ay sonra faiz düşürdü, dolar ve euro zirveye çıktı! 24 Eylül 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Merkez Bankasının politika faizlerinde indirime gitmesinin ardından döviz kurlarında yükseliş yaşandı. Dolar uzun bir aranın ardından yeniden 8,82 TL, euro kuru ise 10, 36 TL seviyelerine kadar yükseldi. Bu kapsamda son durumu merak edenler Serbest piyasada dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu 24 Eylül 2021 Cuma? sorusuna yanıt aranıyor. İşte 24 Eylül 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Gerçekleştirilen son 6 toplantıda yüzde 19 seviyelerinde sabit bırakılan faizler bu kez 100 baz puan düşürülerek yüzde 18 seviyesine çekildi. Karar sonrasında ise yükselişe geçen dolar ve euro kuru yeni günde de yükselişini sürdürürken piyasalar kapasite kullanım verilerine odaklandı. 

İşte piyasaların takip edeceği veriler:

10.00 Türkiye, eylül ayı kapasite kullanımı

10.00 Türkiye, eylül ayı reel sektör güven endeksi

10.00 Türkiye, eylül ayı sektörel güven endeksleri

11.00 Almanya, eylül ayı Ifo iş ortamı güven endeksleri

17.00 ABD, ağustos ayı yeni konut satışları

SERBEST PİYASADA DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (24 EYLÜL 2021 CUMA)

Serbest piyasada dolar kuru 24 Eylül 2021 Cuma gününde serbest piyasada açılışta 8,7700 TL'den alınıyor, 8,7720 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,3070 TL'den alınıyor, 10,3090 TL'den satılıyor.

Öte yandan 23 Eylül 2021 Perşembe günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 8,7400 TL, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 10,2820 TL olarak kayıtlara geçti.

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 Merkez Bankası 6 ay sonra faiz düşürdü, dolar ve euro zirveye çıktı! 24 Eylül 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

24 EYLÜL 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

24 Eylül 2021 Cuma gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.06 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

     ALIŞ  SATIŞ
ABD Doları   8,83478,8374
Avro         10,371910,3805
Sterlin         12,116312,1303
İsviçre Frangı   9,54989,5557
Japon Yeni     0,08010,0798
S. Arabistan Riyali 2,34352,3553

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Merkez Bankası 6 ay sonra faiz düşürdü, dolar ve euro zirveye çıktı! 24 Eylül 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Tayfun Altuntaş
Editör
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