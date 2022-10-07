Merkez Bankası acı haberi duyurdu! PPK Üyesi Prof. Dr. Tuna hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna'nın bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

"BANKAMIZIN ACI KAYBI"

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bankamızın acı kaybı... Para Politikası Kurulu Üyemiz değerli akademisyen Prof. Dr. Yusuf Tuna vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz."

Yusuf Tuna için yarın Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Tuna'nın cenazesi, Başakşehir Şamlar Mezarlığı'na defnedilecek.

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