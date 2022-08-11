Merkez Bankası açıkladı: Cari açık bir önceki aya göre artış gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haziran ayına yönelik ödemeler dengesi verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 269 milyon dolar artarak 3 milyar 458 milyon dolara yükseldi.

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Merkez Bankası açıkladı: Cari açık bir önceki aya göre artış gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 269 milyon dolar artarak 3 milyar 458 milyon dolara yükseldi. Açıklanan oranlara göre on iki aylık cari işlemler açığı 32 milyar 667 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası açıkladı: Cari açık bir önceki aya göre artış gösterdi

HİZMETLER DENGESİ 2 MİLYAR 508 MİLYON DOLAR ARTTI

Cari denge verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 2 milyar 508 milyon dolar artarak 4 milyar 24 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışların 105 milyon dolar azalarak 946 milyon dolara gerilemesine rağmen, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 4 milyar 794 milyon dolar artarak 6 milyar 426 milyon dolara yükselmesi etkili olduğu gözlendi.

Merkez Bankası açıkladı: Cari açık bir önceki aya göre artış gösterdi

CARİ İŞLEMLER HESABI 1 MİLYAR 931 MİLYON DOLAR FAZLA VERDİ

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 931 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 4 milyar 294 milyon dolar fazla verdi.

Merkez Bankası açıkladı: Cari açık bir önceki aya göre artış gösterdi

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 702 milyon dolar artarak 2 milyar 728 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayında 22 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 110 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Merkez Bankası açıkladı: Cari açık bir önceki aya göre artış gösterdi

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