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Merkez Bankası açıkladı! Enflasyon beklentisi arttı!

Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu TÜFE beklentisini açıkladı. Açıklanan verilere istinaden, bir önceki anket dönemine göre yaklaşık 6,5 puanlık artışla yüzde 64,59'a yükseldi. Dolar/TL için ise yıl sonu beklentiler 18,89'a çıktı.

Merkez Bankası açıkladı! Enflasyon beklentisi arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi Haziran döneminde yüzde 64,59 oldu. Bir önceki anket döneminde beklenti yüzde 57,92 seviyesindeydi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,28 iken, bu anket döneminde yüzde 37,91 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,54 ve yüzde 22,04 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası açıkladı! Enflasyon beklentisi arttı!

DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak açıklandı.

Merkez Bankası açıkladı! Enflasyon beklentisi arttı!

BÜYÜME BEKLENTİSİNDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 17,57 TL iken, bu anket döneminde 18,89 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 18,47 TL ve 20,70 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

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