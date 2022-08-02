Merkez Bankası açıkladı: Firmaların net döviz açığı azaldı

Açıklanan güncel bilgilere göre, Mayıs 2022 dönemi varlık dağılımı bir önceki aya göre ihracat alacakları 767 milyon dolar azalırken, yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 3 milyar 186 milyon dolar ve 83 milyon dolar arttığı görüldü.

NAKDİ KREDİLER 777 MİLYON DOLAR AZALDI

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 777 milyon doları azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 850 milyon dolar ve 574 milyon dolar artış oldu. Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında söz konusu dönemde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Nisan 2022 dönemine göre 299 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 1 milyar 76 milyon dolar azaldı.

UZUN VADELİ KREDİLER 702 MİLYON DOLAR ARTTI

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 722 milyon dolar, uzun vadeli krediler 702 milyon dolar artış oldu. Mayıs 2022 döneminde kısa vadeli varlıklar 145 milyar 520 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 83 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 61 milyar 527 milyon dolar olurken, bir önceki aya göre 1 milyar 436 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 oldu.