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Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları yüzde 27 arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, konut fiyatlarına ilişkin verileri yayınladı. Açıklanan verilere göre, konut fiyat endeksi, bir önceki yılın Nisan ayına göre nominal olarak yüzde 127, reel olarak ise yüzde 34,9 oranında arttı.

Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları yüzde 27 arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Nisan ayı Konut Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 10,2 oranında artarak 383,1 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları yüzde 27 arttı!

KONUT FİYAT ENDEKSLERİ ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 127 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 34,9 oranında artış gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 10,7, 10,6 ve 9,7 oranlarında artış gözlenmiştir.

Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları yüzde 27 arttı!Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 142,2, 130,9 ve 122,6 oranlarında artış gösterdi.

Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları yüzde 27 arttı!

Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları yüzde 27 arttı!

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