Merkez Bankası açıkladı: Toplam rezervlerde azalma var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, toplam rezervlerinin azaldığını açıkladı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Merkez Bankası açıkladı: Toplam rezervlerde azalma var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

REZERVLER 756 MİLYON DOLAR AZALDI

Açıklanan verilere göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Eylül ile biten haftada 3 milyar 756 milyon dolar azalarak, 107 milyar 48 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası açıkladı: Toplam rezervlerde azalma var

DÖVİZ REZERVLERİ 68 MİLYAR 52 MİLYON OLDU

Brüt döviz rezervleri de 3 milyar 283 milyon dolarlık azalışla 71 milyar 335 milyon dolardan 68 milyar 52 milyon dolara indi.

Merkez Bankası açıkladı: Toplam rezervlerde azalma var

ALTIN 38 MİLYAR 996 MİLYON DOLARA DÜŞTÜ

Altın rezervleri ise 30 Eylül haftasında 473 milyon dolar azalarak 39 milyar 469 milyon dolardan 38 milyar 996 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası açıkladı: Toplam rezervlerde azalma var

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