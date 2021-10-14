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  3. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısıyla birlikte Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine Taha Çakmak getirildi. Bunun üzerine vatandaşlar ise internette Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularını araştırmaya başladı. Cevaplar haberimizde...

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzasının bulunduğu karara göre Merkez Bankası'nda görevli 3 isim görevden alındı. Görevden alınan isimler Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Nami Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine ise Taha Çakmak atandı. Peki Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte cevaplar...

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak kimdir, nereli, kaç yaşında?

MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCILIĞINA ATANAN TAHA ÇAKMAK KİMDİR, NERELİİ KAÇ YAŞINDA?

Taha Çakmak 14.10.2021 Resmi Gazete kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atandı.

Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak, Elazığ'da dünyaya geldi. 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Çakmak, Exeter Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Ardından 10 yıl boyunca THY'de çalışan Taha Çakmak, Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü'nün ardından BDDK Başkan Yardımcılığı'na atandı.

Son olarak 14 Ekim 2021 günü yayımlanan Resmi Gazete Kararı ile Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan Taha Çakmak hakkında henüz detaylı bilgi bulunmuyor. Bilgilerin gelmesi durumunda haberimizde yer alacaktır.

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