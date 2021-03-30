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  3. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman kimdir?

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevine son verilerek yerine Mustafa Duman getirildi. Bunun üzerine vatandaşların merak ettiği Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman kimdir? sorusu haberimizde...

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman kimdir?

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevine son verildi. Bu isim yerine 30 Mart 2021 tarihi itibarıyla göreve başlayan Mustafa Duman ise en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA DUMAN KİMDİR?

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Londra Şehir Üniversitesi'nde eğitim gördüğü bilinen Mustafa Duman, Esbank'ta 8 yıl çalıştıktan sonra 5 yıl Portekiz Ticaret Bankası'nda görev aldı.

2007 yılında ABD yatırım bankası Morgan Stanley'e başkan yardımcısı olarak görev aldı.

2 yıla yakın çalıştıktan sonra Portekiz Ticaret Bankası'na direktör olarak geri dönen Duman, 2011 yılından bugüne dek Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü görevindeydi.

Mustafa Duman, 30 Mart 2021 tarihinde, görevden alınan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın yerine atandı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman kimdir?

MUSTAFA DUMAN MERKEZ BANKASI'NA ATANMASI

Resmi Gazete'de yer alan kararnamenin detayları ise şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Murat Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29’uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7’nci maddeleri gereğince Mustafa Duman atanmıştır."

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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