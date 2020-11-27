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Merkez Bankası Başkanı Ağbal: Koordineli ve etkili politikalar uygulanacaktır

Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Ağbal, sıklaştırma adımlarına ilişkin olarak," Finansal piyasaların gelişmesi ve etkin çalışması gözetilecek, makrofinansal ölçekte kırılganlıkların oluşmasının önlenmesi ve var olan kırılganlıkların azaltılması amacıyla ilgili paydaşlarla koordineli ve etkili politikalar uygulanacaktır." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Ağbal: Koordineli ve etkili politikalar uygulanacaktır

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Finansal istikrarın korunması ve finansal sistemin güçlendirilmesi hedefleri çerçevesinde; bütüncül bir yaklaşımla, yurt içi ve küresel gelişmeler ve risk unsurları yakından takip edilecektir.

Finansal piyasaların gelişmesi ve etkin çalışması gözetilecek, makrofinansal ölçekte kırılganlıkların oluşmasının önlenmesi ve var olan kırılganlıkların azaltılması amacıyla ilgili paydaşlarla koordineli ve etkili politikalar uygulanacaktır.

Fiyat istikrarı, finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur, bir ön koşul olarak görülmektedir. Sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacak.

Kırılganlıkların azaltılması amacıyla paydaşlarla koordineli ve etkili politikalar uygulanacak.

Türkiye ekonomisindeki toparlanma yaz aylarından itibaren belirginleşti.

Faiz artışı ve kredi büyümesindeki yavaşlama bankacılık sektörünün karını düşürebilir." 
 

Ayrıntılar gelecek....

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Tayfun Altuntaş
Editör


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