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  3. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, banka yöneticileriyle görüştü: Verimli bir toplantı oldu!

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, banka yöneticileriyle görüştü: Verimli bir toplantı oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ndeki bankaların yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kavcıoğlu, toplantının verimli geçtiğini duyurdu.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, banka yöneticileriyle görüştü: Verimli bir toplantı oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetiminde olmayan ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ndeki (TKBB)  bankaların yöneticileri ile toplantı yaptı. 

Kavcıoğlu, Twitter hesabından toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Kavcıoğlu, paylaşımında, "Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik. Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, banka yöneticileriyle görüştü: Verimli bir toplantı oldu!

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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